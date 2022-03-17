القطراني يتعهد بتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات

تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، بالعمل على تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مدن ومناطق البلاد، وتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وفقاً لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري الثاني عشر، لافتا إلى أن إجراءات الاستلام جرت في أجواء إيجابية دون أي عوائق تذكر.

ودعا القطراني في كلمة له خلال مراسم تسلمه ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، الليبيين الذين يؤمنون بالدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة للخروج بالبلاد من الفوضى في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، والاتفاق على كلمة سواء في وطن واحد يسعى الجميع دون تهميش أساسه إشراك الجميع والتوزيع العادل لثروات البلاد.

وأشار القطراني إلى أن الحكومة الليبية جاءت بتوافق ليبي ليبي تحت مظلة مجلس النواب، وبالتوافق مع مجلس الدولة دون أي تدخل خارجي أو إملاءات خارجية.

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