القطراني يُعلن من ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي تبعية المنطقة الشرقية لحكومة باشاغا

بنغازي 17 مارس 2022 (وال)- أعلن نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عن إقليم برقة علي القطراني الخميس، تبعية المنطقة الشرقية لحكومة فتحي باشاغا.

جاء ذلك – في مؤتمر صحفي – عقده القطراني بمقر ديوان رئاسة الوزراء ببنغازي، بحضور نائب رئيس الوزراء عن إقليم فزان، ووكيل وزارة الداخلية، وعميد بلدية بنغازي، ومديري مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية وعدد من النواب.

وقال القطراني: “بصفتي نائبًا لرئيس الحكومة فقد كُلفنا باستلام ديوان رئاسة الوزراء ومقرات الوزارات الواقعة في شرق البلاد”، مُعربًا عن شكره وتقديره لمجلس النواب على منحه الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد القطراني أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، جاءت من خلال عملية دستورية مكتملة الأركان وتوافق ليبي – ليبي لبدء صفحة جديدة من تاريخ الوطن أساسها التوافق ونبذ الخلافات وتوسعة المشاركة في إدارة شؤون البلاد وعدم الإقصاء.

وجدّد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب التزام الحكومة بالعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، واتخاذ ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لما أقره مجلس النواب بالتعديل الدستوري الثاني عشر. (وال)

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