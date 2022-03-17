خارجية الدبيبة: على الأمم المتحدة عدم التنسيق مع القطاعات الليبية إلا عن طريق الوزارة

التقى عمر كتي وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات مع جورجيت غانيون، المنسق المقيم للأمم المتحدة في ليبيا وتطرق اللقاء إلى مناقشة التجهيزات المشتركة بين الدولة الليبية وكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بشأن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-2025 ، حيث حضر اللقاء دد إيناس المرموري مديرة إدارة المنظمات الدولية و الدبلوماسيين من إدارة المنظمات الدولية والفريق المعني بالخطة، ومن الجانب الأخر حضر اللقاء السيدة ناون تشوي خبير اقتصادي ومسؤول التنمية المستدامة بالمكتب.

كما تناول اللقاء عرض آلية التنسيق مع القطاعات الوطنية المعنية بالخطة بما يتناسب مع القوانين والمعاهدات الدولية ولا يتعارض مع القوانين والتشريعات الليبية الوطنية، كما تطرق الجانبان إلى بحث سبل زيادة تعزيز التعاون على مستوى التنسيق اللوجستي بين وكالات الأمم المتحدة والدولة الليبية.

من جانبه شدد الوكيل على أهمية أن تلتزم مكاتب ووكالات الأمم المتحدة بعدم التنسيق المباشر مع القطاعات الليبية الوطنية إلا عن طريق التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما في ذلك توقيع مذكرات التفاهم وذلك إلتزاماً بمنشور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة رقم (10) لسنة 2018.