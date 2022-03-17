وليامز تدعو لبدء المحادثات بين مجلسي النواب والدولة دون تأخير

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى بدء المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «دون مزيد من التأخير».

جاء ذلك خلال لقائها مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة التونسية، ضمن مشاوراتها المستمرة مع الأطراف والمؤسسات الليبية، وفق تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، لافتة إلى أن أعضاء المجلس «عرضوا وجهات نظرهم بشأن الوضع السياسي وطرحوا تصوراتهم للخروج من الانسداد الراهن».

وجددت وليامز تأكيدها أن «أفضل طريقة للمضي قدماً هي التمكن من إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة على أساس دستوري وقانوني راسخ»، لذلك قالت: «من المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة دون مزيد من التأخير».

وأضافت وليامز أنها «أبلغت أعضاء المجلس الأعلى للدولة أنه، وبدعم من المجتمع الدولي، عرضت الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي»، مؤكدة على الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء.

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وأمس الأربعاء، التقت وليامز مجموعة من أعضاء مجلس النواب في العاصمة التونسية، حيث طرحوا وجهات نظرهم حول الوضع الراهن، وناشدت المجلس «الإسراع بالرد وبشكل إيجابي على مقترح تشكيل لجنة مشتركة للعمل على إنجاز قاعدة دستورية».

واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جانب من لقاء وليامز مع مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة التونسية (حساب وليامز على تويتر)