رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة

طرابلس 17 مارس 2022 (وال)- ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة؛ آخر مستجدات العملية السياسية، وجهود المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في البلاد.

واستعرض اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، من خلال العمل على المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، تلبية لتطلعات الليبيين الذين سجلوا أسمائهم في قوائم الناخبين.

كما بحث اللقاء سُبل التوافق على إطار قانوني لإنجاح الانتخابات بإعتبارها الحل للأزمة.

أعضاء مجلس الدولة أكدوا خلال اللقاء على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، ودعم مبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

بدوره أكد المنفي على المُضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيداً عن المغالبة، مؤكدًا على ضرورة الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. (وال)

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