بسبب التوسعة السريرية.. جهاز الإسعاف ينقل 23 طفلاً من مستشفى الصفوة بطرابلس

أخبار ليبيا 24

قام جهاز الإسعاف والطوارئ بنقل 23 طفلاً من مستشفى الصفوة إلى مستشفى الأطفال طرابلس بطريق المطار جنوب العاصمة.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال الناطق باسم الجهاز الدكتور أسامة علي، اليوم الخميس. “إن عملية النقل كانت على يومين متتاليين، حيث تم الأربعاء نقل 15 طفل من المستشفى المخصص لإيواء الاطفال. بناءٍ علي طلب من إدارة مستشفى الأطفال بطرابلس، واليوم جرى نقل 8 أطفال”.

وأوضح الناطق باسم الجهاز، “أن الإجراء جاء بعد التواصل والتنسيق مع إدارة مستشفى الأطفال. بضرورة نقل حالات الإيواء من مستشفى الصفوة. الذي أفاد بأنه يعمل على توسعة سريرية أكبر حيث تم تجهيزه لإيواء الحالات في المكان الجديد”.

وأضاف، “أن جهاز الإسعاف قام على الفور بتكليف فرق الإسعاف والطوارئ بالعمل لنقل المرضى في زمن قياسي”. مطالباً وزارة الداخلية وقسم المرور بإزالة المطبات العشوائية في الطريق لأنها تسببت في عرقلة سيارات الإسعاف”.