ستيفاني لـ«أعضاء مجلس الدولة»: لابد أن تبدأ محادثاتكم مع البرلمان دون مزيد من التأخير

التقت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في تونس العاصمة، اليوم الخميس، مجموعة من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري.

وقالت ستيفاني، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت اليوم في تونس مجموعة من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، في إطار مشاوراتي المُستمرة، مع الأطراف والمؤسسات الليبية، حيث عرضوا وجهات نظرهم بشأن الوضع السياسي وطرحوا تصوراتهم للخروج من الانسداد الراهن”.

وأضافت:” أكدت مجددا على أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي التمكن من إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية وشاملة على أساس دستوري وقانوني راسخ، لذا، فمن المهم أن تبدأ المحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون مزيد من التأخير”.

وتابعت:” أبلغت أعضاء المجلس الأعلى للدولة المجتمعين أنه، وبدعم من المجتمع الدولي، عرضت الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لمعالجة الأزمة في المسار التنفيذي، مؤكدة على الحاجة إلى الحفاظ على الهدوء”.