صوان: الحكومة الحالية أصبحت طرفا في الصراع

العنوان – طرابلس

قال رئيس الحزب الديمقراطي الإخواني محمد صوان، إن الحكومة الحالية أصبحت طرفا في الصراع.

وأضاف صوان في تصريحات صحفية أن الحكومة الحالية باتت معزولة في مساحة جغرافية محدودة ولا سلطة لها ولا قبول على ثلثي البلاد.

وتابع رئيس الحزب :”نحتاج لأن تستلم الحكومة الجديدة مهامها لقيادة البلاد وأن تعمل على تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ويعزز ذلك أن الحكومة الجديدة ولدت بإرادة ليبية وتوافق أطراف الصراع.

ودعا صوان الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى مزيد من التفهم والتعاطي بإيجابية مع الوضع الليبي خاصة مع بوادر التوافق غير المسبوق بين مجلسي النواب والدولة.

وأشار إلى أن الانتخابات مطلب الجميع محليا ودوليا، مؤكدًا أن استمرار هذه المواقف الضبابية يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية تجدد عودة الصراع.