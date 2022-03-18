موظفو الوطنية للنفط ببنغازي دون رواتب لمدة تجاوزت 4 أشهر.. هل ستستجيب حكومة الدبيبة لمطالبهم بعدم تسييس قطاع النفط؟

أخبار ليبيا 24

استنكر موظفي المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي التهميش المتعمد من حكومة الوحدة الوطنية، والمتمثل في منعها صرف المرتبات وتأخرها لمدة تجاوزت الأربعة أشهر.

وأكد الموظفين في بيان لهم، اليوم الخميس، أن الحكومة لا تنظر في العواقب الخطيرة المترتبة على منع المرتبات. وما يمس الموظفين من ظلم كبير يتفاقم وقعه بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وطالب الموظفين الحكومة بسرعة صرف المرتبات استجابة للدعوات الدولية في مجلس الأمن بعدم تسييس قطاع النفط والتوزيع العادل لإيراداته.

كما طالب الموظفين “بضرورة تسوية أوضاع الموظفين الإدارية والتوقيع على تنسيبهم للشركات التي عينوا فيها بشكل عاجل. بما يضمن كافة حقوقهم بما فيها الفئات الوظيفية وعدم دخولهم في متاهات مالية في المستقبل”.

وحذر الموظفين بأن عدم تلبية مطالبهم الشرعية ستعقبه خطوات تصعيدية لا يمكن التنبؤ بمداها بسبب شدة الظلم الواقع عليهم. وعلى أسرهم وأطفالهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الوضع المعيشي.