غوتيرش يهاتف باشاغا ويشدد على أهمية حفظ الاستقرار في ليبيا

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الخميس، الأوضاع التي تمر بها ليبيا، حيث شدد الطرفان على أهمية التعاون مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز خلال الفترة القادمة.

وأكد باشاغا خلال الاتصال على أن الهدف الرئيسي لحكومته هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في حين شدد غوتيرش على أهمية حفظ الاستقرار في ليبيا، مشيدا بالدعم الواضح الذي تلقته الحكومة عند تكليفها.

وكانت مصادر غربية في تونس قد كشفت في وقت سابق لوكالة نوفا الإيطالية، عن أن غوتيرش سيجري اتصالاً هاتفياً مع باشاغا، في محاولة لإقناعه بالتوصل إلى اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتشكيل ما يشبه الحكومة الانتخابية، وتجنب اندلاع صراع بينهما، دون التطرق لمسألة الاعتراف الدولي بالحكومة الليبية.

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