رئيس الحكومة الليبية يهنأ لاعب الشطرنج يوسف الحصادي بمناسبة تتويجه بالقلادة الذهبية في البطولة العربية للشطرنج

هنأ رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، لاعب الشطرنج يوسف الحصادي بمناسبة تتويجه بالقلادة الذهبية في البطولة العربية للشطرنج لفئة الشباب، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح.

وتوج لاعب الشطرنج الليبي الشاب يوسف الحصادي بالميدالية الذهبية ببطولة العرب للشطرنج للشباب، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج العراقي ويشرف عليها الاتحاد العربي للشطرنج والتي اختتمت منذ ساعات قليلة في العاصمة العراقية بغداد.

وجاء فوز الحصادي في ختام الجولة التاسعة والأخيرة بعد فوزه على منافسه الفلسطيني عبد العزيز راجي، ليؤكد صدارة البطولة ويحلق منفرداً برصيد 7.5 نقطة، فيما تعادل ملاحقه المصري محمد علي الدين في الجولة الأخيرة ليصبح برصيد 7 نقاط فقط، ليتفوق عليه اللاعب الليبي.