نورلاند: استقلال المؤسسات السيادية يحقق الازدهار المشترك لجميع الليبيين

شدد المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أهمية الشفافية واستقلال المؤسسات السيادية، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي، اليوم الخميس.

وبحسب السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، فإن السفير نورلاند أكد على أهمية الشفافية واستقلال المؤسسات السيادية من أجل توفير أفضل الفرص للاستقرار الاقتصادي والازدهار المشترك لجميع الليبيين.

وأضاف بيان السفارة الأمريكية:” انضم محافظ مصرف ليبيا المركزي وممثل عن مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية إلى ممثلي الرؤساء المشاركين للمجموعة في اجتماع اليوم في طرابلس”.

والتقى الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وممثلاً عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، اليوم في طرابلس لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تأمين الانفاق الأساسي للاحتياجات ذات الأولوية للشعب الليبي.

واطلع الصديق الكبير ومستشار نائب المحافظ، الرؤساء المشاركين على أوضاع مسارات العمل التي تشكل خطة إعادة التوحيد، التي عمل عليها مصرف ليبيا المركزي، بدعم من شركة ديلويت.

وشدد الرؤساء المشاركون، على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وحث الرؤساء، السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج، وسط ارتفاع أسعار النفط وذلك من أجل استقرار ليبيا.

كما شدد الرؤساء المشاركون، على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.”