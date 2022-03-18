سرقة 6200 متر من أسلاك الكهرباء في مناطق متفرقة

أصدرت الشركة العامة للكهرباء تنويهاً جديداً بشأن استمرار مسلسل الاعتداء على خطوط الكهرباء، وسرقة أسلاك النحاس التي تتنامى يوماً بعد آخر دون وضع حد لهذه الجرائم – حسب توصيف الشركة وتحذيرها الدائم.

ورصدت الشركة في منشورها الجديد سرقة 3100 متر من الأسلاك الكهربائية، بدائرتي توزيع غرب سوف الجين والنجيلة.

كما شهد -الخميس- أيضاً سرقة أسلاك ضغط عالي على خط الصمد من فرعية اشميخ مسافة 2400 متر بدائرة توزيع غرب سوف الجين، بإدارة توزيع طرابلس.

أما ثالث الاعتداءات فتمثلت في سرقة 700 متر أسلاك كهرباء ضغط منخفض على محول فرج الأزرق “خط جنزور” بدائرة توزيع النجيلة، مما تسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المواطنين – وفقاً لمنشور الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على خطوط الطاقة من سرقة أسلاك وتعطيل محولات وسرقة مولدات ومستلزمات أخرى، من أكثر المعضلات التي تواجه سير عمل الشركة، وتسبب في عدم استقرار الشبكة رغم مناشدات الشركة مراراً وتكراراً للجهات ذات العلاقة للتأمين والحماية من مخاطر هذه الخروقات الخارجة عن القانون، دون جدوى، ليتواصل نهب هذا القطاع ما يهدد كل مرة بانهيار الشبكة وتكبيد ميزانية الدولة خسائر فادحة.

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