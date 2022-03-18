صوان: إجراء الانتخابات مستحيل في يونيو

دعا رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى مزيد من تفهم الوضع الذي تشهده ليبيا والتعاطي بإيجابية مع بوادر هذا التوافق غير المسبوق بين مجلسي النواب والدولة بما يعزز احترام السيادة الليبية وما نتج عنها من قرارات واتخاذ موقف موحد حيالها بعيدا عن الحياد السلبي الذي يترك مساحات لتمسك كل طرف بموقفه ويتحرك من خلاله المعرقلون وأصحاب المصالح الضيقة الراغبون في استمرار الوضع المفتت والذي يدفع نحو عودة المشهد إلى التأزيم وهو ما لا يتمناه الجميع.

وقال صوان في بيان، على حسابه بموقع فيسبوك: “إن استمرار هذه المواقف الضبابية يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية تجدد عودة الصراع، فإذا كانت الانتخابات هي مطلب الجميع محليا ودوليا، وإذا كان من المستحيل أن تجرى قبل شهر يونيو وهو الموعد النهائي لحكومة الوحدة الوطنية، علاوة على ذلك، فإن الحكومة الحالية أصبحت طرفا في الصراع ومعزولة في مساحة جغرافية محدودة ولا سلطة ولا قبول لها على ثلثي البلاد”.

واختتم: “يصبح من البديهي أننا نحتاج لأن تستلم الحكومة الجديدة مهامها لقيادة البلاد وأن تعمل على تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ويعزز ذلك أن الحكومة الجديدة ولدت بإرادة ليبية وتوافق أطراف الصراع”.