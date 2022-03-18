حبرارة: أوكرانيا تعاني خسائر بشرية مروعة وأحزان ومأسي إنسانية

قال مصدق حبرارة، المرشح الرئاسي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الجيش الروسي يتحرك بمدرعات سعرها فوق المليون دولار و دبابات سعرها يفوق 3 مليون دولار و طائرات عمودية سعرها يفوق الــ36 مليون دولار و طائرات أسعارها تصل لربع مليار دولار، وكل هذه المُعدات باهظة الثمن تتلقفها صواريخ محمولة على الكتف مثل صاروخ جافلن و سعره حوالى 78 ألف دولار و صاروخ ستنغر الذى سعره لايتجاوز 40 الف دولار في أوكرانيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “هذا طبعاً، ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن أكبر حُزمة عقوبات اقتصادية فى العالم و خسارة أكبر مشروع غاز لروسيا “نورد ستريم” الاقتصاد الروسي اليوم محاصر من كل الاتجاهات. بالمناسبة، الأقتصاد الروسي ليس قوى و روسيا ليست دولة غنية ولا تملك الرفاهية لكل هذه المصاريف، ناتج الدخل الروسي السنوى لا يتعدى 1.7 ترليون دولار 60% منه مصدره غاز و نفط”.

وواصل قائلًا: “مثال: الناتج القومي لولاية كاليفورنيا (3.35ترليون)، ولاية كاليفورنيا أغنى من روسيا بثلاث مرات.

شايفين الورطة المالية الذى أوقع فيها بوتن نفسه فى أوكرانيا؟ معركة خاسرة بكل المقايس، وستنتهى هذه الحرب على طاولة التفاوض بخسائر اقتصادية فادحة على موسكو لن تتعافى منها لعقود فى المقابل سيعانى الأوكران من خسائر بشرية مروعة و أحزان و مأسي إنسانية لن تُنسى”.