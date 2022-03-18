نورلاند يستعرض مع باشاغا المسارات المحتملة للانتخابات

استعرض السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الوضع السياسي في ليبيا وآفاق مسار موثوق للانتخابات.

جاء ذلك في لقاء جمع الطرفين بعد عدة اجتماعات عقدها نورلاند في طرابلس اليوم، حيث سبق والتقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، في العاصمة طرابلس، لبحث الوضع السياسي الذي تشهده ليبيا في هذه الفترة.

يُذكر أن نورلاند قد أكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن إجراء الانتخابات الليبية منوط بتفاهم الأطراف السياسية وجلوسها على طاولة الحوار، مؤكداً أن لا موعد مطروحاً من قبل إدارته حتى اللحظة بشأن الاستحقاق الانتخابي.

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