إلقاء القبض على قاتلة الطفلة جنات

ألقى أعضاء التحري والتحقيقات الجنائية القبض على قاتلة الطفلة جنات رياض التميمي، بعد جمع الاستدلالات حول المشتبه فيهم من قبل أعضاء التحري.

وبحسب ما نشرته إدارة التحري، فإن القاتلة هي إحدى أقارب الطفلة جنات حيث اعترفت بالعملية بدءاً من الاختطاف ومروراً بالقتل وانتهاءً بإخفاء جثمان الطفلة في خزان المياه.

وفي التفاصيل قامت القاتلة البالغة من العمر 19 سنة بخنق الطفلة بحجابها إلى أن فقدت الوعي، ومن ثم وضعتها في خزانتها الخاصة، لتنقلها في وقت لاحق إلى المخزن وقيدتها بحبل وألصقت فمها كي لا تستطيع الحركة أو إصدار أي صوت.

واستمرت حادثة الاختطاف ستة أيام من الثلاثاء حتى الأحد وهو اليوم الذي فارقت فيه الطفلة الحياة بعد منتصف الليل، حيث وجدتها مغمى عليها، ومن ثم أخفتها بخزان المياه، مضيفة أنها أقدمت على هذا الفعل بدافع الانتقام بعد أن أخذ منها والدها هاتفها المحمول، إلا أنها لم تكن تقصد قتلها لكن تسارع الأحداث أفقدها القدرة على التصرف.

وكانت الطفلة جنات البالغة من العمر 3 سنوات قد اختفت منتصف فبراير الماضي بالقرب من منزلها بمنطقة قصر بن غشير، ليتم العثور عليها في وقت لاحق متوفاة.

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