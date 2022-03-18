مهندس ليبي يصمم ابتكاراً لمنع تهريب الوقود

ابتكر مهندس ليبي شاب من المنطقة الجنوبية طريقة وُصِفت بالممتازة تمنع عملية تهريب الوقود، التي تفشت في مناطق ليبية شتى لا سيما الحدودية الغربية والجنوبية.

شارك المهندس الشاب محمد عامر خريج كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بعرض ابتكاره في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى، وتتمحور فكرة الابتكار على صمام إلكتروني يتم تركيبه على السيارات المقطورة بخزانات نقل الوقود، تزود ببيانات مع آلية تمنع فتح الخزانات إلا بعد الوصول إلى النقطة المستهدف وصول الوقود إليها حسب البرمجة الإلكترونية من المصدر الذي شحنت منه الوقود، ويوجد بالصمام عداد يحسب تلقائياً عدد اللترات ويرسل إلى المستودعات ببيان الكمية المسحوبة وإلى صاحب المحطة.

وأوضح المهندس الشاب صاحب الابتكار -في فيديو مصور- إلى أن فكرته المطروحة تشمل شقاً ثانياً يتمثل بإلصاق كود على كل سيارة مواطن بها معلومات كاملة عن السيارة، لمنع إعادة التعبئة للبيع غير القانوني للبنزين وتستثني التقنية حاجة المسافرين للوقود لقطع مسافة أكثر من 250 كم.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر أسباب شح الوقود وظاهرة الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، هو تهريب الوقود بشكل هائل من ليبيا إلى دول الجوار ، علاوةً على المضاربة بالسلعة في السوق الموازية غير الشرعية.

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