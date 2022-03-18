البيوضي: أمامنا فرصة لتغيير وجه المرحلة الحالية ولكنها تتطلب الكثير من التنازلات

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:” سيكون أمامنا أيام طويلة حتى تتبلور رؤية واقعية للحل، كل طرف يجتهد لخدمة الليبيين ومساعدتهم في العبور نحو الانتخابات والوصول لهذه الآمال الكبيرة يحتاج لمزيد من الأزمات الخانقة والطوابير الطويلة ليتم تحييد المواطن ويقبل أي حل سيقدم له جاهزا”.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” القوي الإمبريالية متمسكة بوجود عملائها في المشهد وكل مشهد، لذا ستبقى المواقف الرمادية ردحا من الزمن، وأقولها أمام رئيس الحكومة الموازية حتى 21 يونيو 2022 فرصة لتغيير وجه المرحلة، وهو أمر يتطلب الكثير من التنازلات وأشياء أخرى”.

وتابع:” خلاف ذلك فسيكون هو المشكلة الحقيقية في استمرار الأزمة الوطنية وتشعبها، فآن الأوان لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.