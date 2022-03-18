مناشدات لإحالة المبالغ المخصصة لعلاج 379 مريضاً في مصر

ناشد رئيس اللجنة المكلفة من رئيس الديوان بشأن تنظيم العلاج بالساحة المصرية، ووكيل وزارة الصحة رئيس اللجنة المكلفة بشأن ملف مرضى الضمور العضلي الشوكي، المسؤولين بالدولة بالإسراع في إحالة الوديعة المخصصة في أقرب وقت ممكن.

وعزا المسؤولان مناشدتهما لتفادي توقف الخدمات العلاجية لعدد 379 حالة مرضية بشكل كامل، والإضرار بهم في حال توقف الخطة العلاجية المعتمدة.

كما طالب المسؤولان بضرورة تحييد هذا الملف عن كل التجاذبات القائمة، وعدم تحميلهم تبعات ذلك وضرورة تحمّل المسؤولية القانونية والأدبية والأخلاقية تجاههم.

وأشار البيان الصحفي إلى الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم ملف العلاج بالساحة المصرية، والذي مكّن أكثر من 835 حالة مرضية بالعلاج، والتفاهمات في هذا الشأن التي أفضت إلى الحصول على الخدمات والجرعات المجانية بضمان 50% والحصول على تخفيضات على أسعار الإجراءات العلاجية تصل إلى نسبة 70%، وإنهاء معاناة المرضى الموجودين بمصر منذ أكثر من 18 شهراً.

وبحسب البيان فإن إحالة الوديعة المالية المقدرة بقيمة 3 ملايين دولار تأخرت لأكثر من شهر ونصف، وهو ما قد يؤثر سلباً على مصداقية العمل، فضلاً عن تعثر الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.

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