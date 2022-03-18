منها حزبي “القماطي والبناني”.. 6 أحزاب: نحتاج انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن

طالبت 6 أحزاب سياسية أبرزها العدالة والبناء والجبهة الوطنية والتغيير وتكنوقراط ليبيا، وتحالف القوى الوطنية والعمل الوطني، لجنة القاعدة الدستورية بإشراك الأحزاب السياسية صياغتها والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

قال البيان: “ندعم صياغة قاعدة دستورية تضمن إجراء انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن وتضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية، ويجب تخصيص حصة من المقاعد يكون الترشح لها بنظام القائمة الحزبية، وتقترح أن تكون 80% من المقاعد”.

وواصل البيان: “يجب بإدراج مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات والتعديل الدستوري، وإلغاء النصوص التي تخالف ذلك، و يجب التشاور مع الأحزاب المرخصة للمساهمة في صياغة القاعدة الدستورية لتوسيع دائرة المشاركة وضمان قدر كبير من التوافق”.

واختتم البيان: “الأحزاب تلعب دورا أساسيا في بناء المؤسسة البرلمانية وإبعادها عن تأثير الأفراد والمحاصصة والقبلية، وخمسة أحزاب شاركت ضمن لجنة الحوار السياسي في إنجاز اتفاق الصخيرات في كمرجعية سياسية مهمة، و قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام خصص نسبة من المقاعد للأحزاب وصلت إلى 40% من المقاعد، وإقصاء الأحزاب يؤدي إلى سيطرة الأفراد والمحاصصة وزيادة الفساد ويصبح الوصول إلى عضوية البرلمان أو منصب الرئيس هدفا شخصيا” وفق تعبيرهم.