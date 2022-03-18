بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 18 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 18 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وتكاثر للسحب من حين لآخر مع إحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: غائمة جزئيا إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الأحد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول إلى شمالية شرقية يوم الأحد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 26) مْ, وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر بعد ظهر هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج وبنغازي وتمتد إلى الجبل الأخضر يوم الغد.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة خاصة على الخليج- إجدابيا وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ ولا تتجاوز (18) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق, وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائمة جزئيا تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 – 34) مْ ولا تتجاوز (28) مْ على غدامس- الحمادة والجفرة وتسجل انخفاض بداية من مساء يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 – 27) مْ، وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:12).