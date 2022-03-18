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عبدالعزيز: أوروبا تتفرج على تركيا وهي تأوي 3 ملايين لاجئ سوري وتفزع كلها للأوكران

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم عضو المؤتمر الوطني السابق محمود عبد العزيز الدول الأوروبية بسبب عدم تقديم المساعدات لتركيا نظير استضافتها لاجئين سوريين على أراضيها.
وقال عبد العزيز في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أوروبا تتفرج على تركيا وهي تأوي 3 ملايين لاجئ سوري، بل وتجعل من أزمتهم وسيلة للضغط على تركيا، والآن كلها فازعة لللأوكران.. سقوط أخلاقي رهيب” على حد تعبيره.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق طالب الأوروبيين بدعم بلاده مقابل منع السوريين من العبور إلى الدول الأوروبية.

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صحيفة الساعة 24

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