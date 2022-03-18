الارصاد: منخفض جوي.. وانخفاض للحرارة غدا والأمطار تعود بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 18/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 26)مْ، وتسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين (25-30)مْ تصل على غات إلى (33)مْ، وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد على مناطق الشمال والوسط.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب بمشيئة الله على بعض مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون الفرصة افضل على الشمال الغربي يوم الأحد.

وتشمل احتمالية سقوط الأمطار بمشيئة الله من بعد ظهر هذا اليوم بعض مناطق الخليج- بنغازي والجبل الأخضر.