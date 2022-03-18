برقيق من تركيا: مؤسساتنا الليبية معطوبة وبحاجة لإعادة تدوير

اعتبر عاطف برقيق، القيادي الإخواني الليبي مستشار السفارة الليبية في تركيا، أن المؤسسات الليبية تعمل بنظام البطالة المقنعة، مطالبا بإعادة تدويرها، على حد تعبيره.

وقال برقيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” يعيش حولنا أشخاص إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لا يضيفون شيئا، وهذا للأسف حال بعض موظفينا في القطاع الحكومي إن حضر لن يضيف شيئا وإن غاب لن يتأثر العمل”.

وأضاف:” تدخل أحيانا على أحد الأقسام فتجد المكاتب فارغة و الموظفين متغيبين بحجة الفطور أو الصلاة، وهذا دليل على استشراء البطالة المقنعة وترهل مؤسساتنا الحكومية كون الغياب والتملص ليس فقط دليلا على التسيب وعدم الالتزام، بل ودليلا على عدم أهمية الموظف نفسه وحاجة العمل إليه”، على حد قوله.

وتابع:” هكذا دواليك في كل دائرة حكومية تزورها من أجل إنجاز معاملة أو إخراج وثيقة، لا رقابة ولا مسؤولية ولا حتى نظام إدارة يكفل القيام بالعمل على أكمل وجه”.

واستطرد:” لم الاستغراب، فكل مؤسساتنا معطوبة وبحاجة لإعادة تدوير ومعالجة”، على حد قوله.