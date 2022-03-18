أنباء عن مقترح لتعيين مبعوث أممي من أفريقيا في ليبيا

أفاد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الأفريقي اقترح في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت الأربعاء على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش؛ تعيين مبعوث أفريقي إلى ليبيا.

وأضاف المصدر ، لوكالة “فرانس برس”، أن الاقتراح الإفريقي يلقى قبولاً من جانب روسيا والصين، حيث من المفترض أن يعرض على غوتيرش أسماء عدد من الشخصيات الأفريقية حتى يتمكن من اتخاذ قرار وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.

وكان الاتحاد الأفريقي قد رشح في العام 2020 جزائريًا وغانيًا، لكن هذه المقترحات ظلت حبيسة الأدراج؛ بسبب رفض الولايات المتحدة لها.

جديرٌ بالذكر أنه لم يتم تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة لليبيا منذ أن استقال السلوفاكي يان كوبيتش، في شهر نوفمبر الماضي، حيث اكتفت المنظمة الأممية باختيار ستيفاني ويليامز كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، في ظل رفض موسكو تعيينها كمبعوث أممي.

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