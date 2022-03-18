أوحيدة: السياسيون الليبيون يتلقون التعليمات عبر صفحات تويتر من السفارات الأجنبية

اتهم الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية علي أوحيدة السياسيين الليبيين بتلقي التعليمات من السفارات الأجنبية.

وقال أوحيدة في تغريدة عبر “تويتر”: “في أزمة أوكرانيا بدت ليبيا قزمًا بين الأمم ونجحت فقط في ما أخفقت أوكرانيا في الحصول عليه: وهو فرض حظر جوي على نفسها”.

وأضاف: “اتصالات قادة العالم مع جميع المؤثرين في سوق الطاقة، وأما السياسيون الليبيون فهم يتلقون التعليمات عبر صفحات التويتر من السفارات الأجنبية”.

يشار إلى أن أوكرانيا تطالب حلف شمال الأطلسي الناتو بفرض حظر جوي على أراضيها لإعاقة الاجتياح الروسي، إلا أن الناتو يرفض فرض الحظر الجوي على البلد الأوروبي، رغم أنه قام به في 2011 بليبيا.