لـ«بوابة إفريقيا».. المريمي: حكومة الدبيبة قاربت على الانتهاء

رأى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن انتهاء حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أصبح مسألة وقت وأنها قاربت على الانتهاء.

وقال المريمي، في تصريح خص “بوابة إفريقيا الإخبارية” بنسخة منه، إن “حكومة الدبيبة قاربت على الانتهاء حتى بدون تسليم على اعتبار ان هناك عدد كبير من وزراء حكومته ووكلاء وزراء قدموا استقالاتهم من مناصبهم واعتراف منهم بحكومة فتحي باشاغا، إضافة إلى استلام مقر مجلس الوزراء في بنغازي من قبل نائب رئيس الوزراء على القطراني وعدد من الوزراء وعمداء البلديات، وكذلك سيتم الاستلام في المنطقة الجنوبية من ليبيا لذلك المسألة مسألة وقت قصير وستنتهي حكومة الدبيبة المتمردة على سلطات الدولة التشريعية والسلطات الأخرى ذات العلاقة وهذا التمرد والتعنت اذا استمر ستطالها المسألة القانونية”.