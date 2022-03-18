منخفض جوي يؤثر على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يؤثر منخفض جوي على غالبية مناطق ليبيا برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال وتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء غائمة جزئيًا إلى كليًا بالسحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة يوم الأحد، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول إلى شمالية شرقية الأحد، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بداية من السبت.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر بعد ظهر هذا الجمعة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج وبنغازي وتمتد إلى الجبل الأخضر السبت، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الخليج- اجدابيا وسهل بنغازي مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و 25 درجة مئوية ولا تتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق, وتسجل انخفاضًا تدريجيًا بدايةً من السبت.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة غائمة جزئيا تتكاثر السحب أحيانا على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتتحول تدريجيًا السبت إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و34 درجة مئوية ولا تتجاوز 28 درجة على غدامس والحمادة والجفرة كما أنها تسجل انخفاضًا بدايةً من مساء السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط من السبت؛ مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و27 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا السبت والأحد.

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