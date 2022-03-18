علي القطراني يدعو إلى نبذ الخلافات في ظل وطن يسع الجميع

أخبار ليبيا24

دعا، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، الليبيين إلى نبذ الخلافات في ظل وطن يسع الجميع ولا إقصاء فيه ولا تهميش وأساسه المشاركة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

وألقى القطراني، بيانا مصورًا في حضور عدد من وزراء الحكومة الجديدة، عقب استلام مقر مجلس الوزراء في بنغازي، ثمن خلالها منح مجلس النواب ثقته للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من خلال عملية سياسية دستورية مكتملة الأركان وبتوافق ليبي – ليبي.

وأكد القطراني، على بدء صفحة جديدة من تاريخ ليبيا أساسها التوافق ونبذ الخلافات وتوسعة المشاركة في إدارة شؤون البلاد وعدم الإقصاء.

أجواء إيجابية

كما أكد إتمام إجراءات الاستلام في مختلف مقرات ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية. في أجواء إيجابية وديمقراطية يسودها روح التعاون ونبذ الفرقة.

وأكد القطراني التعهد بالعمل ليل نهار على تقديم الخدمات للمواطنين. والقيام بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر من مجلس النواب بالتعديل الدستوري الـ12.

كما دعا القطراني الليبيين للوقوف صفا واحدا للنهوض بالبلاد والخروج بها من غيات الفوضى والتشرذم. في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلزم الجميع بترك الخلافات في ظل وطن يسع الجميع. لا إقصاء فيه ولا تهميش بل أساسه المشاركة والتوزيع العادل لثروات البلاد.

وأكد القطراني أن الحكومة الجديدة جاءت كحكومة ليبية بتوافق ليبي – ليبي تحت مظلة مجلس النواب. وبالتوافق مع مجلس الدولة دونما أي تدخلات خارجية رافعين شعار انتصار سيادة الوطن. مؤكدا أنهم سيظلون محافظين عليها ما استطاعوا لذلك سبيلا.