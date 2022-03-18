السفارة الليبية لدى إيطاليا تستضيف اجتماعا لسفراء الدول الأفريقية

استضافت السفارة الليبية في روما الاجتماع الدوري لمجلس السفراء الأفارقة المعتمدين لدى الجمهورية الإيطالية.

وشدد المشاركون في الاجتماع الذي أقيم بقاعة الأكاديمية الليبية التابعة للسفارة الليبية في روما أمس الخميس، على أهمية العمل الأفريقي المشترك داخل إيطاليا وعلى الساحة الأوروبية.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة فقد أكد المشاركون على أن حماية المصالح الأفريقية يجب أن يكون ضمن الاهتمام المشترك لهذا المجلس، وخاصة المصالح الأفريقية داخل الجمهورية الإيطالية.

كما دعا أعضاء المجلس إلى إحياء اليوم الثقافي الأفريقي والاهتمام بمصالح الجالية الأفريقية داخل إيطاليا.

وأوصى المشاركون في ختام اجتماعهم بسرعة تفعيل اللجان داخل مجلس السفراء الأفارقة، وذلك لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين السفراء بالمجلس.