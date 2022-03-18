المهدوي: المجتمع الدولي يسعى إلى حلحلة الملف الليبي وكسر الجمود

ليبيا – قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن التدخل الألماني لحل أزمه الحكومتين حاليًا يصب في إطار حرص أوروبا على احتواء الملف الليبي؛ خوفًا من استحواذ روسيا على الملف.

المهدوي أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن المجتمع الدولي يسعى إلى حلحلة الملف الليبي وكسر الجمود، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن سيسعى لمناقشة مبادرة المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز الأخيره لكسر الجمود وحل ملف القاعدة الدستورية.

ولفت إلى أنه ليس هناك أي فرص للنجاح، خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التي تقود فيها ألمانيا الملف الليبي، بالإضافة إلى أن الدبيبة سيكون له شروط؛ منها أن يُسمح له بالترشح للرئاسة، وعدم المطالبة القانونية له بتهم الفساد التي اتسمت بها حكومته.

وبيّن أن الأمور في ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالحرب الروسية الأوكرانية، التي قد تنتج متغيرات جديدة في النظام الدولي قد تعيد رسم خارطة التحالفات الدولية والإقليمية.

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