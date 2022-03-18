أحزاب ليبية تطالب بتضمين مشاركتها السياسية في القاعدة الدستورية

أكدت عدد من الأحزاب الليبية، في بيان لها، على أنها تدعم صياغة قاعدة دستورية تضمن إجراء انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن، وتضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية تقود إلى برلمان قادر على الالتزام بالعملية الديمقراطية وبناء الدولة المنشودة.

ورأى البيان، الموجه إلى لجنة صياغة القاعدة الدستورية؛ ضرورة إشراك الأحزاب في العملية السياسية الديمقراطية، وتخصيص حصة في المقاعد يكون الترشيح لها بنظام القائمة الحزبية، مقترحًا أن تكون النسبة هي 80% من المقاعد.

كما طالب البيان بإدراج مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات وإلغاء كل مما يخالف ذلك، إضافة إلى التشاور مع الأحزاب المرخصة كغيرها من المؤسسات ذات العلاقة؛ للمساهمة في صياغة القاعدة الدستورية؛ لتوسيع دائرة المشاركة، وضمان قدر كبير من التوافق والدعم لتحقيق الاستقرار.

والأحزاب الموقّعة على البيان هي حزب العمل الوطني والتغيير والجبهة الوطنية وتكنوقراط ليبيا وتحالف القوى الوطنية إلى جانب حزب العدالة والبناء.

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