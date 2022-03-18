طقس متقلب مصحوب برياح نشطة على ليبيا

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تشهد ليبيا اليوم الجمعة وعلى مدار اليومين القدامين تقلبات جوية نتيجة منخفض جوي تصحبه رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال، وفق ما ذكرت الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (20 – 26) مئوية.

وأضافت، أن درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الوسط والجنوب تتراوح ما بين (25-30) مئوية. وتصل على غات إلى (33) مئوية، لافتًا إلى أنها تسجل انخفاضا تدريجيا اعتبارًا من يوم الغد على مناطق الشمال والوسط.

ومن المتوقع، بحسب الأرصاد، تكاثر السحب على بعض مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر. وتكون الفرصة أفضل على الشمال الغربي يوم الأحد.

كما لفتت إلى احتمالية سقوط الأمطار من بعد ظهر هذا اليوم تشمل بعض مناطق الخليج وبنغازي والجبل الأخضر.