جهود لتلبية مطالب نازحي مرزق المعتصمين في العاصمة طرابلس

ليبيا- عقد مجلس التواصل والتوافق الليبي الوطني اجتماعًا مع عدد من نازحي مرزق المعتصمين أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال.

بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة بحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع أتى للاطلاع على مطالب هؤلاء والاتفاق معهم على تشكيل لجنة تمثلهم للتواصل بين المعتصمين والمجلس لحل مشاكلهم، مشيرًا إلى أن الأخير تم تأسيسه وفقًا لقرار من الوزارة حمل الرقم 104 لسنة 2022.

وأضاف البيان: إن مجلس التواصل والتوافق الليبي الوطني تم تشكيله بهدف وضع خطط وبرامج وآليات عملية للمصالحة وتقريب وجهات النظر من خلال تفعيل دور الوزارة والتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة، وتوظيف البرامج الثقافية والندوات والفعاليات في خلق مناخ تفاعلي يحقق مبدأ التواصل الإيجابي بين كافة المكونات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية