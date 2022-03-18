المعداني يفند أنباء تكليف مجلس تسييري لبلدية سرت

نفى عميد بلدية سرت مختار المعداني ما يُتداول من أنباء عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها تكليف مجلس تسيري لبلدية سرت.

وقال المعداني إن هذه الأخبار هي غير صحيحة، مشيرًا إلى أن المجلس البلدي مستمر في أداء مهام عمله وأن جميع المشروعات المخططة بالمدينة؛ ستُسلم في الوقت المحدد.

جديرٌ بالذكر أن مدينة سرت شهدت خلال اليومين حادثتين منفصلتين أودت بحياة خمسة أشخاص، حيث غرق طفلان في أحد خزانات المياه الأرضية بالقرب من العمارات الهندية، فيما توفي أب واثنتان من بناته، وأدخلت زوجته للعناية الفائقة، بعد أن نشب حريق في شقتهم بحي الألف وحدة سكنية وسط المدينة.

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