بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس

تمكن مركز شرطة طريق المطار بطرابلس من حل لغز قضية قتل تعود وقائعها إلى العام 2013، على ما أعلنت مديرية أمن العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، إن المتهم يدعى «ش.م.ف.أ» مواليد 1978 مقيم في طرابلس وقام بقتل المجني عليه «ع.ب.م.أ» بمساعدة أشخاص آخرين. وجاء القبض على المتهم بعد شكوى من والد المجني عليه، وبينت التحقيقات إن المتهم ألقي بجثة القتيل خارج مدينة طرابلس.

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وحسب البيان، فقد استجوب المتهم داخل مركز شرطة طريق المطار حول الواقعة واتخذت حيالة الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

ويأتي حل لغز هذه القضية في ضوء توجيهات مديري أمن طرابلس ونيابة باب بن غشير بشأن ضرورة المتابعة والقبض على المجرمين الفارين من قبضة العدالة في قضايا القتل من العام 2011 وحتى العام 2022، وفق البيان.