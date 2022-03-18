القطراني يدعو لنبذ الخلافات وتوسعة المشاركة في إدارة شؤون ليبيا

العنوان-بنغازي

دعا، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، خلال مراسم تسلم مقر مجلس الوزراء في بنغازي، إلى نبذ الخلافات والإقصاء والتهميش.

وشدد القطراني، على ضرورة توسعة المشاركة في إدارة شؤون البلاد وعدم الإقصاء، والتوزيع العادل لثروات البلاد.

وأكد القطراني، على أن الحكومة الجديدة ستعمل بكل ما يلزم لإنجاز الانتخابات في موعدها المقرر من مجلس النواب بالتعديل الدستوري الـ12.

ودعا القطراني، الليبيين للوقوف صفا واحدا للنهوض بالبلاد والخروج بها من غيات الفوضى والتشرذم.

كما أكد أن الحكومة الجديدة جاءت كحكومة ليبية بتوافق ليبي – ليبي تحت مظلة مجلس النواب. وبالتوافق مع مجلس الدولة دونما أي تدخلات خارجية رافعين شعار انتصار سيادة الوطن. مؤكدا أنهم سيظلون محافظين عليها ما استطاعوا لذلك سبيلا.