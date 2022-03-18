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الشويهدي: الدبيبة دخل في صراعات مع أطراف ليبية عدة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف النائب بمجلس النواب جلال الشويهدي عن محاولة تقديم رشوة له، مقابل عدم حضوره جلسة المجلس الخاصة بمنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأضاف الشويهدي أن الدبيبة دخل في صراعات مع العديد من الأطراف السياسية في مختلف أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى أن حكومته لا تحكم إلا في مساحة صغيرة، فضلاً عن أنها دخلت في الفساد.

واعتبر الشويهدي أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها في الـ 24 من ديسمبر من العام 2021، وهو ما يعني ضرورة وجود حكومة جديدة تقود البلاد لإجراء انتخابات، وهي المهمة التي فشلت فيها حكومة الدبيبة.

 

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قناة 218 الليبية

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