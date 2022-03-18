الشويهدي: الدبيبة دخل في صراعات مع أطراف ليبية عدة

كشف النائب بمجلس النواب جلال الشويهدي عن محاولة تقديم رشوة له، مقابل عدم حضوره جلسة المجلس الخاصة بمنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأضاف الشويهدي أن الدبيبة دخل في صراعات مع العديد من الأطراف السياسية في مختلف أنحاء ليبيا، مشيرًا إلى أن حكومته لا تحكم إلا في مساحة صغيرة، فضلاً عن أنها دخلت في الفساد.

واعتبر الشويهدي أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها في الـ 24 من ديسمبر من العام 2021، وهو ما يعني ضرورة وجود حكومة جديدة تقود البلاد لإجراء انتخابات، وهي المهمة التي فشلت فيها حكومة الدبيبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية