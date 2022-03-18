سرقة 3100 متر أسلاك كهرباء بسوف الجين والنجيلة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3100 متر من الأسلاك الكهربائية بدائرتي توزيع غرب سوق الجين والنجيلة.

وقالت الشركة في بيان، إن مجموعة خارجة عن القانون سرقت أسلاك ضغط عالي على خط الصمد فرعية اشميخ مسافة 2400 متر بدائرة توزيع غرب سوف الجين بإدارة توزيع طرابلس.

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إضافة إلى سرقة 700 متر أسلاك كهرباء ضغط منخفض على محول فرج الأزرق (خط جنزور) بدائرة توزيع النجيلة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عديد المواطنين.