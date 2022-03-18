الكيلاني: لا بد من تحسين ظروف المهاجرين غير الشرعيين إلى حين ترحيلهم

ليبيا – زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني مركز إيواء عين زارة للمهاجرين غير الشرعيين بهدف الإطلاع على أحوالهم.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد مرافقة عميد بلدية عين زارة علي القيادي، ورئيس لجنة الدعم النفسي والاجتماعي بالوزارة خالد أبو الأجراس، وعدد من ضباط جهاز الهجرة غير الشرعية للكيلاني خلال زيارتها إلى المركز.

وأوضح البيان أن الكيلاني تابعت تنفيذ مقترح تطوير مركز إيواء عين زارة من خلال إضافة بعض المرافق التي تساهم في تحسين إقامة النزلاء خلال مدة انتظار رحلات العودة الطوعية ورحلات إعادة التوطين في بعض مناطق العالم والعمل على تقديم الدعم النفسي لهم من خلال اللجنة، لا سيما الأطفال والنساء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية