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ليبيا تسجل 104 إصابات و3 حالات وفاة بكورونا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 104 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 1,372 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 667؛ سُجّل شفاء 476 حالة، إلى جانب تسجيل ثلاث حالات وفاة على مستوى البلاد حالتان بالمنطقة الغربية، وحالة واحدة بالمنطقة الشرقية فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 7,6%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 500,864، منها 7,849 حالة نشطة من بينها 111 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 486,647 حالة، ووفاة 6,368 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,190,556 شخصا، و1,116,110 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 85,497 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,392,163 جرعة.

 

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قناة 218 الليبية

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