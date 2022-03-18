مقتل طفلين شقيقين جراء انفجار لغم زرعته التنظيمات الإرهابية

انفجر لغم أرضي في منطقة الطلحية ببنغازي أمس الخميس ما تسبب في مقتل الطفلين يوسف علي الجرو الجازوي (10 سنوات)، وعبدالرحمن علي الجرو الجازوي (7 سنوات)، متأثرين بجراحهما.

وأكد مصدر طبي لقناتنا، إن “الحادث وقع نتيجة انفجار لغم أرضي زرعه “تنظيم مجلس شورى بنغازي” الإرهابي قبل سنوات خلال عملياته ضد الجيش الليبي، الذي تمكن من طرد الإرهابيين من المنطقة الشرقية وملاحقة فلولهم”.

وأشار المصدر إلى أنه “جرى نقل الطفلين إلى مستشفى الجلاء ببنغازي لمحاولة إسعافهما، إلا أنهما فارقا الحياة”.