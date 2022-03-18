رئيس مجلس الأمن خلال مارس الجاري: نثني على دور القوات المسلحة الليبية في التصدي لعناصر داعش الإرهابية جنوبي البلاد

أثنى نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات رئيس مجلس الأمن خلال مارس الجاري لدى الأمم المتحدة محمد بو شهاب على الأطراف الليبية التي تواصل ضبط النفس وتتجنب الانزلاق إلى العنف على الرغم من عدم استقرار العملية السياسية. بو شهاب، وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أكد ضرورة استجابة كل الأطراف لدعوة الأمين العام لمواصلة ضبط النفس وتجنب أي إجراءات قد تقوّض التقدم المحرز في ليبيا، مشدداً أنه لا بد من أن تستمر جميع الجهود الدبلوماسية للدفع قدماً بالعملية السياسية.

وأشار إلى أنه ينبغي تركيز كل الجهود على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، في أقرب وقت وفق موعدٍ يتوافق عليه الليبيون، منوهاً بأنه يتطلع إلى تكثيف الجهود لضمان انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.

وأكد أنه يجب أن تتخذ كل الأطراف الإقليمية والدولية خطوات جادة وفاعلة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لحفظ أمن ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى أن توحيد المؤسسات العسكرية سيساهم في تجنب خلق أي فراغ أمني تستغله فلول داعش لتشكيل بؤر جديدة في الجنوب ومنطقة الساحل.

وأثنى نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات على دور القوات المسلحة الليبية في التصدي لعناصر داعش الإرهابية جنوبي البلاد، مجدداً الدعم الكامل للبعثة الأممية، داعياً إلى اتخاذ خطوات لضمان أن تكون البعثة أكثر فعالية في أداء مهامها.