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عيسى: طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 بأوكرانيا ما زلت سليمة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى، إن طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 الرابضة في مدينة كييف الأوكرانية، ما زالت سليمة، رغم المواجهات الروسية الأوكرانية.

وقال عيسى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إنه تم التواصل مع مدير إدارة المتابعة الفنية بشركة الانتينوف، بشأن طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 الرابضة في مدينة كييف لغرض الصيانة.

وأضاف عيسى:” أفاد بأن الطائرة الليبية بسلام ولاتزال في الحظيرة المخصصة لها ولم تصب بأي أضرار حتى تاريخه”.

ولفت إلى أن عملية متابعة وضع الطائرة يأتي في إطار متابعة الممتلكات الليبية بالساحة الاوكرانية.

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«عيسى» أوكرانيا سليمة طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124

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صحيفة الساعة 24

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