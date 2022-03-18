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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

18 March, 2022

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بنغازي عن توزيع الكتاب المدرسي للتعليم الأساسي والثانوي على كافة المؤسسات التعليمية.

وقال مراقب التربية والتعليم بنغازي مصطفى بلحسن في تصريح صحفية ،إن نسبة الكتاب المدرسي للتعليم الأساسي التي وصلت لمدينة بنغازي هي60%، ونسبة الكتاب للتعليم الثانوي هي 75% ،مشيرا أنه من المفترض أن تبدأ إجازة نصف العام يوم العاشر من الشهر الجاري لكن تم تأجيلها للأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك .