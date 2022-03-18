القيب والحويج يناقشان عددا من المواضيع المشتركة بين الوزارتين

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال عمران القيب مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عددا من المواضيع المشتركة بين الوزارتين.

وشملت المواضيع مدخلات سوق العمل الذي تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهم روافده والمصدر الرئيسي لهذه المدخلات، كما تم التطرق إلى مواضيع إيفاد عدد من العاملين بديوان وزارة الاقتصاد.

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