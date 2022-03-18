مقترح أمريكي لإدارة إيرادات النفط الليبي – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

أخبار ليبيا 24

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال أزمة سياسية مع تنافس رئيسي وزراء على السلطة.

وقال السفير نورلاند لوكالة رويترز للأنباء، إن المقترحات الأمريكية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية. من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف نورلاند “القضية… هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب. وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة”.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تقترح آلية قصيرة الأمد من شأنها البناء. على هذا النموذج لكن بطريقة أكثر تنظيما وبإشراف مالي أكثر شفافية.

وأضاف أن الآلية المقترحة ستتمتع “بشفافية كافية. إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات” بما يمكن من تفسير أي تناقض.

وكان مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة. واختار حكومة جديدة برئاسة، فتحي باشاغا، متعهدا بإجراء اقتراع جديد العام المقبل.

غير أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يرفض تحركات البرلمان ويقول إنه لن يتنازل عن السلطة. إلا بعد انتخابات يعد بإجرائها هذا العام، ليحشد على أثر ذلك كل طرف قواته حول العاصمة.

وقال نورلاند إن كلا الرجلين تعهد بتجنب العنف أو التصعيد، لكن الوضع لا يزال محفوفا بالمخاطر.