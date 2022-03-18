الممثل الدائم لفرنسا بالأمم المتحدة: لا بد من وجود حكومة قادرة على حكم ليبيا كاملة

أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، أنه لا بد من وجود حكومة قادرة على حكم ليبيا كاملة.

ريفيير، وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، قال: “لا يمكن حل الأزمة السياسية الحالية إلا بالحوار بين الليبيين وقادتهم السياسيين ومؤسساتهم، والذي يجب أن يؤدي إلى وجود مسؤول تنفيذي واحد في طرابلس قادر على حكم البلد بأكمله، والأولوية اليوم في ليبيا هي للحفاظ على الاستقرار ووحدة البلاد واحترام نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار، ويجب تجنب كل ما قد يؤدي إلى تقسيم البلاد”.

وأكد أن “تشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا”، مؤيداً “دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقدها في أقرب وقت ممكن، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جميع أنحاء ليبيا، سيجعل من الممكن استكمال العملية الانتقالية، وإعادة توحيد المؤسسات، ومكافحة الإفلات من العقاب”.

وأشار إلى “فرنسا تشجع كل الفاعلين الليبيين على العمل لتنفيذ خارطة طريق ذات مصداقية للانتخابات، وتؤيد جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، ونحن قلقون من التهديد بالقوة ودعوات العنف، وأعمال الترهيب والعقبات التي تعترض حرية التنقل التي زادت في الأسابيع الأخيرة”.

وأكد أنه “يجب الحفاظ على حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد، ومن ذلك المجال الجوي، للحفاظ على وحدة البلاد، ويمكن أن يعاقب مجلس الأمن أي فرد أو كيان يهدد السلام والاستقرار والأمن أو يعيق تقدم المرحلة الانتقالية في ليبيا، والحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط ونزاهتها وضمان توزيع شفاف وعادل لعائدات النفط على أنحاء ليبيا، ضروريان لتحقيق الاستقرار فيها”.

ودعا ريفيير إلى زيادة مساهمة الأمم المتحدة في العملية التي يجب أن يقودها الليبيون، لسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، مؤكداً أن فرنسا يقظة لضمان التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة على ليبيا، داعياً الجهات الدولية إلى العمل معًا لضمان تجديد ولاية البعثة الأممية في نهاية أبريل، وتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة