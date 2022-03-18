معيتيق: ناقشتُ مع سيتفاني دعم المسار السياسي لإنجاز الانتخابات

التقى المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، الخميس، ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بتونس.

وقال معيتيق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ألتقيت مساء أمس الخميس، بالعاصمة التونسية تونس ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للامم المتحدة، وذلك لمناقشة دعم المسار السياسي والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بقاعدة دستورية توافقية ‏وتحقق أمال وتطلعات الشعب الليبي”.

ولفت إلى أن اللقاء تم خلاله التأكيد على دور المؤسسات المنتخبة ‏وقراراتها ‏للحفاظ علي وحدة الوطن ومنع الانقسام.